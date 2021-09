Assenaren pakken medailles op EK reddend zwemmen

De 22-jarige Maarten Van Laethem behaalde een zilveren medaille in de discipline Line Throw. Daarbij wordt in het zwembad een reddingskoord uitgegooid naar een slachtoffer dat zo al zwemmend gered kan worden. De 21-jarige Robbe Wilmots won een bronzen medaille in de discipline Beach Flags. Dat is een afvallingskoers op het strand waarbij de lopers een stokje moeten bemachtigen. Beide atleten zwemmen en sporten al jaren bij de Reddingsclub Ternat, Asse, Lebbeke, dat met 480 leden de grootste reddend zwemmen-club in België is. In het totaal behaalde het Nationale team Livesaving op het EK 18 medailles, wat de beste prestatie ooit is voor ons land.

Foto: Philippe Noël