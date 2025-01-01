Atleet Isaac Kimeli leeft met vertrouwen toe naar 5000m op WK in Tokio: “Ze gaan me in het oog moeten houden”

Het is een rustige Kimeli die we aan de lijn krijgen. “Van de vorm kan ik niet klagen. Ik ben na Lausanne snel naar Kenia gegaan om nog twee weken op hoogte te trainen. We hebben alle trainingen kunnen doen zonder blessures, dus we zijn klaar”, zegt Isaac Kimeli.

Drie weken geleden klopte Kimeli nog de wereldtop tijdens de Diamond League meeting in Laussane. “Voor mij een heel mooie moment… Nog nooit meegemaakt om zo’n Diamond League te winnen. Het was een droom die uitkwam. Dus ze gaan mij vrijdag en zondag wel in de gaten moeten houden”, aldus Kimeli.

Drinken en proberen te slapen

Pas morgen weet hij tegen wie hij het in de reeksen zal opnemen. De warmte en de luchtvochtigheid zullen in Tokio sowieso een rol spelen. “Nu is het belangrijk om goed te rusten en veel te drinken. Morgen staat online tegen wie ik loop en ken ik de concurrentie voor vrijdag. Dan kan je beginnen nadenken over de reeksen en toch ook wat proberen te slapen. Vorig jaar heb ik op de Spelen laten zien dat ik met de grote mannen mee kan. Beter doen dan de 8e plaats op de Olympische Spelen, dat is het doel”, zegt Isaac.