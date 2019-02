Badmintontoppers aan het werk in Halle

De Halse badmintonclub 'Badmintonteam Halle '86' organiseerde dit weekend voor het eerst een internationaal tornooi. Dat vond plaats in de sporthal De Bres. Eén van de blikvangers bij de mannen was de Belgische topper Tijl Dewit, maar ook enkele leden van de organiserende club gingen in hun categorie voor de prijzen.