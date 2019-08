Barrages voor Koekelkoren en Van Walle op EK beachvolley

Het Belgische duo ging in Rusland in twee sets (21-16/21-17) onderuit tegen het Duitse tweetal Julius Thole en Clemens Wickler. Koekelkoren en Van Walle verloren op het EK ook hun eerste wedstrijd tegen twee Oekraïners. Hun tweede wedstrijd kregen ze cadeau door een blessure bij de tegenstanders. Door de nederlaag in hun derde match eindigen Koekelkoren en Van Walle op de derde plaats. Dat betekent dat ze naar de barrages moeten om uit te maken wie naar de achtste finales mag. Tegen wie ze uitkomen, is nog niet bekend.