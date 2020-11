Basket Asse-Ternat houdt jeugdspelers via teletrainingen fit in hun kot

De Ternatse basketbalclub merkt een groot verschil tussen de eerste en tweede lockdown. “Het is nu iets moeilijker voor mensen om zich te motiveren om te sporten”, zegt voorzitter Mark Bogaert. “Het is vroeger donker, kouder buiten en het was moeilijk om onze leden te activeren. Daarom zijn we op het concept van teletrainingen gekomen.”

Hendrik Eryatmaz is één van de jeugdtrainers die de teletrainingen leidt. “Ik heb mij vandaag gefocust op blessurepreventie en stabiliteit. Daarmee hoop ik dat de spelers - als ze straks terug op het veld staan - niet te snel geblesseerd raken”, zegt Eryatmaz. “De sessies duren 20 minuten. Echte basketbal-oefeningen krijgen de spelers via aparte uitdagingen, waar ze prijzen mee kunnen winnen.”

Een uitgebreid verslag zie je vanavond vanaf 18 uur in een nieuwe aflevering van RINGtv Sport.