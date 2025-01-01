Basketbal: Asse-Ternat klopt Oostkamp met 83-74

De Assenaren beginnen sterk aan de match, de bal gaat goed rond en dat vertaalt zich op het scorebord. 8-0. Het is via een buzzerbeater dat Oostkamp in het spoor blijft. 19-16 is de stand na het eerste kwart.

De thuisploeg schakelt een versnelling in het tweede kwart, de driepunters gaan goed binnen en plots staan ze 10 punten voor. De bezoekers hebben het moeilijk om de intensiteit van Asse te matchen, aan de rust staat het 37-27.

Na de rust hetzelfde spelbeeld, Ternat is scherper, Oostkamp slaagt er niet in om terug te komen, in tegen deel zelfs, bij het begin van het laatste kwart staan ze bijna 20 punten in het krijt. 61-44.

Asse-Ternat speelt het matuur uit, Oostkamp komt nog wel dichter maar een comeback zit er niet in. De thuisploeg wint met 83-74.