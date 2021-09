Gisteravond stond de vijfde ronde in de Beker van Belgie op het programma. Dat is de laatste ronde voor de eersteklassers aan het bekertoernooi deelnemen. Diegem verloor in eigen huis met 2-4 van profclub SK Lommel, dat uitkomt in 1B. Daarmee zit het knappe parcours van onze laatste regioploeg erop in de Beker van Belgie.