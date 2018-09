Belgian Cats maken er basketfeest van in Vilvoorde

De Belgian Cats, onze nationale basketdames, nemen vanaf 22 september deel aan het wereldkampioenschap in Spanje. Om helemaal top te zijn over twee weken speelde het team gisterenavond in Vilvoorde een oefeninterland tegen Turkije.

Een bomvolle zaal verwelkomde de Belgian Cats. Voor de wedstrijd tegen Turkije zakten heel wat Vilvoordenaren af naar de stedelijke sporthal. "Ik denk dat zo'n topmatch belangrijk is voor Vilvoorde om terug voeling te krijgen met den basket. Wij ondervinden ook dat wij de laatste tijd heel weinig supporters hebben en wat vandaag gebeurd is, is natuurlijk fantastisch met een dolle menigte”, zei BAVI-voorzitter jan Eyndels. De vele toeschouwers zagen hoe België de wedstrijd meteen in handen nam. In het tweede quarter kwamen de Turkse vrouwen nog terug tot 25-24, maar nadien wisten de Belgian Cats weer verder uit te lopen. België won met 77-59. Een mooie revanche voor de match van vrijdag in Luik, waar Turkije aan het langste eind trok met 60-64. "Ik denk wel dat we heel tevreden kunnen zijn met onze prestatie. Het was ook leuk voor de fans om te tonen dat we toch wel alsmaar meer op ons niveau komen”, besloot Belgian Cat Julie Vanloo.