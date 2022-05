Belgisch Kampioen breakdance geeft talent door in Wolvertemse dansschool

Mighty Jimm is sinds eind maart Belgisch Kampioen breakdance. Een echt talent dus, en dat talent probeert hij ook door te geven in dansschool OnTheBlock in Wolvertem.

Eind maart bombardeerde een internationale jury Mighty Jimm op de Redbull BC One Cypher in Brussel tot Belgisch kampioen breakdance. “Ik heb me maandenlang voorbereid en dat heeft me veel vertrouwen gegeven”, vertelt Mighty Jimm. “Op de dag van de wedstrijd zelf heb ik gewoon gedaan wat ik al die maanden had geoefend. En dat is dus goed gelukt”, lacht hij. Het BK levert hem niet alleen een mooie titel op, maar ook een plekje in de wereldfinale in New York midden november. Daar mikt hij op de top 8.

In dansschool OnTheBlock in Wolvertem wil Mighty Jimm vooral z’n liefde voor breakdance doorgeven. “Breakdance is een heel creatieve dans, je kan er ook echt je karakter in tonen en dat is echt heel tof. Ik probeer de dansers ook in connectie te brengen met de hele cultuur die rond breakdance hangt.”