Beloften van RSCA Futsal voor eerste keer kampioen na wint tegen Soumagne

Op de laatste speeldag verdedigden de beloften van RSCA Futsal een minieme voorsprong van één punt op eerste achtervolger Hoboken. Van titelkoorts was geen sprake. Onder leiding van regisseur Vandamme (twee doelpunten en een assist) denderde RSCA Futsal naar een 0-3-voorsprong in minder dan tien minuten tijd.

Na de furieuze start kwam Anderlecht nooit meer in de problemen. Van Hemelrijck zorgde nog voor de rust voor 0-4. Vanaf dat moment ging de automatische piloot aan. Uiteindelijk zorgde Vandamme met zijn derde van de avond voor het orgelpunt (0-5). Door de winst is het resultaat van Hoboken niet meer van belang. RSCA Futsal kan zo voor het eerst een titel in de hoogste klasse bij de beloften in de prijzenkast zetten.