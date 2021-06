Bever ziet Rode Duivels 9 op 9 pakken

Met een perfecte 9 op 9 stoten de Rode Duivels door naar de achtste finales van het EK voetbal. In Bever zagen 200 supporters hoe België pas een kwartier voor affluiten door de Finse verdedigingsmuur kon breken. Het werd uiteindelijk 0-2 via een owngoal van de Finse doelman en Romelu Lukaku.

Tijdens dit EK is Bever één van de weinige plekken in het Pajottenland waar je wedstrijden op groot scherm kan volgen. Voor het Beverse EK-dorp slaat de gemeente de handen in elkaar met de officiële supportersclub The Red Beavers en enkele lokale cafés. Het is de eerste keer dat er in de piepkleine Pajotse gemeente op groot scherm naar het voetbal kan gaan kijken. “Zo’n 200 supporters kijken hier vanop de parkeerplaatsen op de Plaats in een bubbel van vier naar het voetbal”, zegt Yannik De Mecheleer van The Red Beavers. “We werken ook met de lokale horeca samen. Twee cafés vlakbij het EK-dorp sluiten een uur voor de wedstrijd hun zaak om hier de drank te verzorgen.”

Voor de supporters was het in Bever 75 minuten lang tandenbijten, totdat Vermaelen uiteindelijk toch de Finse verdedigingsmuur kon slopen. Zijn kopbal spatte uiteen op de lat waarna de Finse doelman Hradecky in een reflex de bal in eigen doel werkte. Een vijftal minuten mocht Bever een tweede keer juichen via ons koningskoppel Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku. Die laatste legde de 0-2-eindstand vast.