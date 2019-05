Boek blikt terug op wonderjaar Eddy Merckx

50 jaar geleden won Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Frankrijk. Hij wint dat jaar ook drie wielerklassiekers. De Kannibaal kent zijn geboorte. Over het uitzonderlijk jaar is nu het boek '1969: Het jaar van Eddy Merckx' verschenen.

Auteur van het boek is Johny Vansevenant, vooral bekend als Westraatjournalist van VRT, maar sinds kinds af aan bezeten door het wielrennen. '1969 - Het jaar van Eddy Merckx' vertelt het formidabele wielerseizoen van Merckx. Sportief rijgt Merckx de successen aan elkaar met winst in Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

In de zomer volgt dan de eerste eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Toch vertelt het boek over de dieptepunten in het seizoen. Merckx wordt uit de Ronde van Italië wordt gezet na een positieve dopingcontrole, enkele maanden later komt hij zwaar ten val tijdens een dernycriterium van Blois. Zijn gangmaker Fernand Wambst laat het leven.

Merckx, familie, ploegmaten en concurrenten, allemaal blikken ze terug op het jaar 1969. Het boek is bovendien geïllustreerd met nooit eerder gepubliceerde foto's.

Foto: Lannoo Uitgeverij