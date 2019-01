Boek over rijke geschiedenis Futsal Halle-Gooik

Een boek over landskampioen in het futsal Halle-Gooik kon op geen beter moment komen. De ploeg ambieert voor de vijfde keer op rij de landstitel te veroveren en is goed bezig. Hoewel de club nog maar vijftien jaar bestaat, is haar geschiedenis indrukwekkend.