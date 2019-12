Beide ploegen worstelden met de erbarmelijke staat van het veld en konden met moeite een aanval in mekaar knutselen in de eerste helft. Na de rust leek Boujemaoui de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar het feestje ging niet door. De scheidsrechter keurde het doelpunt af voor buitenspel. Met het einde van de partij in zicht voertdede thuisploeg de forcing, maar ook dat resulteerde niet in een doelpunt. Het bleef 0-0.

Een verslag zie je vanaf 19u30 in RINGtv Sport.