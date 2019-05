BOKA United wandelt, loopt en fietst 80.000 km bij mekaar

Onder meer Evi Van Acker, voormalig zeilster en medaillewinnaar op de Olympische Spelen in London in 2012, schaarde zich samen met de voetbalbroers Kums actief achter het project. “In september vorig jaar zijn we gestart met het BOKA Beweegt-platform”, legt BOKA United-voorzitter Frank Vandenborre uit. “Hiermee wilden we zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. En dit vanuit onze bekommernis om iedereen bewust te maken wat gezonder te leven en meer te bewegen. Acht maanden later kunnen we met voldoening melden dat de deelnemende atleten bijna 80.000 km bijeen gelopen, gewandeld of gefietst hebben. Ons doel is dus bereikt!” Om dat te vieren organiseerde de club zondag een loop- en wandelevenement.