Borght-Humbeek wint Beker van Brabant

Borght-Humbeek begon goed aan de wedstrijd en kwam al snel op voorsprong via Piret. Op het kwartier maakte Benhamman er 2-0 van. Liedekerke milderde via Vander Voorde, maar in de tweede helft trok Borght-Humbeek het laken naar zich toe via doelpunten van Kanana en een tweede van Piret. Meteen prijs dus in de eerste finale die Borhgt-Humbeek ooit speelde.

Opvallend, het was meteen ook de laatste wedstrijd van de club. Volgend seizoen fuseert Borght-Humbeek met Beigem en vormt vanaf dan de nieuwe fusieploeg Fenixx BeigHum. De club kon zich met de Beker van Brabant dan ook geen mooier afscheidscadeau wensen. Ook Beigem gaf zichzelf een mooi einde, want zij speelden kampioen in derde provinciale.