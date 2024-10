Brabantse Wouden klaar om WK Gravel te verwelkomen: "Indrukwekkend deelnemersveld"

De eerste twee edities van de UCI Gravel World Championships vonden plaats in Italië, dit keer valt Vlaanderen de eer te beurt om de strijd om de gravelregenboogtruien te mogen organiseren. Vlaanderen, Vlaams-Brabant, de Brabantse Wouden, Halle, Leuven en Golazo hebben de handen in elkaar geslagen en zijn klaar om renners, teams en supporters te ontvangen.

“Met het WK gravel halen we opnieuw een internationale sportmanifestatie naar Vlaanderen”, zegt Vlaamse minister van Sport Ben Weyts. “Vlaanderen is de bakermat van het wielrennen en met dit soort van topsportevenementen versterken we de uitstraling van Vlaanderen in het buitenland. Daarnaast inspireren we Vlamingen om zelf meer te sporten, want zien sporten doet sporten.”

Vlaams-Brabant is het gravelwalhalla van Vlaanderen”, aldus gedeputeerde Gunther Coppens. “Hier vind je pittige gravelwegen doorheen de mooiste wouden en landschappen. Nagenieten kan in authentieke wielercafés en fietsvriendelijke logies. Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde diverse routes voor gravelliefhebbers, waaronder ook de WK-gravelroute. Hiervoor creëerden we een fietsframe-sticker met de mooiste en lekkerste stops onderweg. De ideale manier om het WK parcours zelf te ontdekken.”

Van Halle naar Leuven

De startboog voor alle wedstrijden staat in Halle. Na een lokale ronde en een nieuwe passage in Halle gaat het naar het Hallerbos. Meteen het begin van een lange passage dwars door de Brabantse Wouden. Het nieuwe Nationaal Park (officieel erkend in oktober 2023) verbindt het Hallerbos, Zoniënwoud, Dijlevallei en Meerdaalwoud, exact ook de weg die de renners zullen volgen. De onverharde gravelwegen, monumentale bomen en pittige hellingen in holle wegen bieden een uitdagend parcours.

Afhankelijk van de categorie rijden de renners op het eind nog één (of twee) lokale rondes in Leuven. Die lus die vanuit Leuven het Meerdaalwoud intrekt tot in Oud-Heverlee lijkt sterk op de lus die vorig jaar het hart van het EK en BK gravel uitmaakte. Nu loopt de lus wel tot in Leuven stad, waar de kasseitjes van de Ramberg en de laatste gravelstrook in het stadspark op amper een kilometer van de finish de laatste scherprechters zijn. De streep ligt aan het einde van de Bondgenotenlaan, pal voor het station.

De elite vrouwen rijden op zaterdag over een parcours 135 km met dus eenmaal de lokale lus (weliswaar twee passages door Leuven centrum). Hun aankomst is voorzien rond 15u30. Ook de vrouwen in alle andere categorieën en de mannen in de leeftijdscategorieën boven de 50 starten zaterdag kort na 12u in Halle. De elite mannen rijden 182 km met tweemaal de lokale lus tussen Leuven en Oud-Heverlee. Omstreeks 16u30 kennen we de winnaar. De mannen in de andere categorieën starten meteen na de elite.

Grote namen

Het deelnemersveld oogde al indrukwekkend, maar zowel bij de mannen als vrouwen elite is er nog een ronkende naam bijgekomen. Mathieu van der Poel (NED) breit er na het WK op de weg in het Zwitserse Zürich, waar hij brons veroverde, nog één wedstrijd aan: deze 2024 Bolero UCI Gravel World Championships. Met zijn hoogvorm en zijn offroad skills behoort de UCI-wereldkampioen veldrijden dan ook meteen tot de kanshebbers op de titel. Bij de vrouwen verschijnt de Française Pauline Ferrand-Prévot aan de start. Ze is 15-voudig UCI-wereldkampioene in maar liefst vier wielerdisciplines (op de weg, in het veld, mountainbike en gravel) en pakte op de Olympische Spelen in Parijs ook nog eens goud in het mountainbiken.

Naast MVDP en Ferrand-Prévot staan er nog een pak regerende kampioenen uit verschillende wielerdisciplines aan de start. Bij de mannen uittredend UCI-wereldkampioen gravel Matej Mohoric (SLO), Europees kampioen gravel Jasper Stuyven (BEL), Belgisch kampioen en voormalig UCI-wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch, Europees kampioen op de weg Tim Merlier (BEL), Europees kampioen veldrijden Michael Vanthourenhout (BEL), Belgisch kampioen veldrijden Eli Iserbyt en Nederlands kampioen en UCI-vicewereldkampioen veldrijden Joris Nieuwenhuis. Bij de vrouwen UCI-wereldkampioene op de weg Lotte Kopecky (BEL), Europees kampioene gravel en op de weg Lorena Wiebes (NED), UCI-wereldkampioene veldrijden Fem van Empel (NED) en UCI-wereldkampioene mountainbike Puck Pieterse (NED).

De lijst ‘namen om naar uit te kijken’ is nog wat langer: Tiesj Benoot (BEL), Florian Vermeersch (BEL), Quinten Hermans (BEL), Toon Aerts (BEL), Frans Claes (BEL), Greg Van Avermaet (BEL), Jan Bakelants (BEL), Laurens Ten Dam (NED), Petr Vakoc (CZE), voormalig wereld- en olympisch kampioen mountainbike Jaroslav Kulhavý (CZE), Mattia De Marchi (ITA) en Formule 1-rijder Valtteri Bottas (FIN). En bij de vrouwen de voormalige UCI-wereldkampioenen veldrijden Sanne Cant (BEL), Lucinda Brand (NED) en Marianne Vos (NED), tevens de vice-olympisch kampioene op de weg van Parijs. En ook nog Tiffany Cromwell (AUS), vorig jaar winnares in Oud-Heverlee, Silvia Persico (ITA), Ashleigh Moolman-Pasio (RSA), Carolin Schiff (DUI) en Alison Jackson (CAN), winnares van Parijs-Roubaix 2023.

Een wielerdiscipline dicht bij de natuur

Organisator Golazo, Agentschap Natuur en Bos en Amazon, partner van het WK, stellen alles in het werk om de voetafdruk van renners, entourage en supporters zoveel mogelijk te beperken. Het parcours is zo ontworpen dat de impact op de meest kwetsbare natuur minimaal is. De omvang van de volgkaravaan is strikt gelimiteerd, de supporterszones bevinden zich aan de rand of buiten de bossen. Enkele zones in de bossen zijn afgesloten voor supporters.

"De natuur beschermen én mensen ervan laten genieten, dat is één van onze grote uitdagingen bij het Agentschap voor Natuur en Bos”, aldus administrateur-generaal Goedele Van der Spiegel. "Door een vlotte samenwerking met de organisatoren is dit tijdens dit WK gravel gelukt. De renners krijgen een uitdagend parcours in Nationaal Park Brabantse Wouden voorgeschoteld en wielerfans kunnen terecht in de fanzones, zoals aan de Torenvalk. Dit alles buiten de meest kwetsbare natuurzones.”

Fanzone Halle

In startplaats Halle komt er op het Possozplein een grote fanzone met food- en drankstands en groot scherm, zodat je het koersverloop kan volgen en de aankomst in Leuven niet hoeft te missen. In Leuven zelf zijn er grote fanzones op het Martelarenplein en op het Ladeuze- & Hooverplein, met een gravel expo en na afloop een afterparty. Daarnaast zijn er nog tal van lokale fanzones en zogenaamde ‘kijkzones’ (waarbij sommige ook drank- en eetstanden of tv-uitzending aanbieden): Brouwerij Boon (Halle), Pelotonneke Druivenstreek (Tervuren), The Shelter (Bertem), De Speelberg (Sint-Joris-Weert), De Zoete Waters (Oud-Heverlee) en onthaalzone de Torenvalk (Blanden) die het best bereikbaar is.

Bereikbaarheid

Zowel Halle als Leuven – en dus ook de fanzones in beide steden – zijn heel vlot bereikbaar met de trein. Eens in de stad kan je makkelijk een doortocht op het parcours te voet combineren met de fanzones. Voor al wie van wat verder komt is de trein of ander openbaar vervoer dus veruit het interessantste. Wie dichterbij woont kiest uiteraard ook zelf best voor de fiets.