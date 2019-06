Braziliaanse topverdediger voor Halle-Gooik

Halle-Gooik 2.0. Zo noemen de Pajotten de nieuwe ploeg die in de stijgers staat. Halle-Gooik verandert het geweer van schouder. De club mikt niet langer op oudere vedetten, maar gaat vol voor aanstormende talenten. "Venancio is een 25-jarige Braziliaan wiens carrière in de lift zit. We snoepten hem weg voor het oog van menig Europese topclub", laat de club via sociale media weten.

Baldasso komt over van het Portugese Fundao. Daarvoor was hij twee jaar actief bij het Braziliaanse FOZ Cataratas. De verdediger werd op z'n 19 Zuid-Amerikaans kampioen met Brazilië, in 2016 werd hij wereldkampioen met het Braziliaanse universiteitsteam.

Baldasso wordt niet de enige nieuwkomer want Halle-Gooik ondergaat een kleine metamorfose. De landskampioen in het futsal ziet sterkhouders Leitao, Galan Carsi en Dahbi definitief vertrekken. De tweede doelman Vandenheede wordt voor een seizoen uitgeleend aan Jette.

De Pajotten maken ook werk van de technische staf. Coach Fernandao heeft een nieuw contract ondertekend tot 2020, ook zijn assistent Albert Conejos Sobregués blijft nog een jaar langer. Die laatste wordt ook de trainer van de U21 en zal daarmee een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de jeugdspelers.