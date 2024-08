Broers Coenen verdedigen Belgische eer op Motorcross der Naties

Lucas Coenen zal aan de start komen in de MXGP-klasse, zijn broer Sacha in de MX2. Liam Everts neemt de Open-reeks voor zijn rekening. Bondscoach Roelants kiest daarmee volop voor de jeugd. De broers Coenen zijn 17 jaar, Everts 20. Het trio rijdt op dit moment in de MX2-klasse en waren er dit seizoen samen al goed voor acht Grote Prijs-zeges.

Andere MXGP-crossers zoals Jago Geerts en Brent Van Doninck laten verstek gaan voor de wedstrijd omdat ze pas terug zijn na maandenlang blessureleed. De Motorcross der Naties vindt op 5 en 6 oktober in het Engelse Matterley Basin. De laatste keer dat België de Motorcross der Naties won was in 2013, toen met Beerselnaar Jeremy Van Horebeek in het team.