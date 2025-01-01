Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken
© Brussels Stephex Masters

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken: “Economische en sportieve krachttoer”

Vanaf vandaag tot en met zondag is Wolvertem bij Meise opnieuw het kloppend hart van de internationale paardensport. De Brussels Stephex Masters brengt vijf dagen lang topsport op wereldniveau in combinatie met luxueus entertainment en culinaire verwennerijen.

Vanaf dag één was de ambitie van de Stephex Masters torenhoog: een evenement creëren dat zowel sportief als economisch wereldwijd zijn gelijke niet kent. Ondertussen brengt het event elk jaar tienduizenden bezoekers samen uit alle hoeken van de wereld. De toegang is gratis.

Economische en sportieve krachttoer: de cijfers

De Brussels Stephex Masters zijn niet alleen een sportief en lifestyle hoogtepunt, maar ook een logistieke en economische krachttoer die leven brengt in Wolvertem en omgeving. Vorig jaar ontving het event meer dan 40.000 bezoekers, waaronder 9.500 VIP’s. 344 ruiters en 887 paarden uit meer dan 46 landen geven het beste van zichzelf. · De infrastructuur mag gezien worden met meer dan 200 meter piste. Er is bijna 2 maanden gebouwd aan het paardendorp. Zo’n 55 vrachtwagens aan tenten vullen het terrein.

In totaal zijn er tijdens de week zo’n 500 mensen per dag aan het werk op het event. Daarnaast zorgt de organisatie zelf voor zo’n 60 tijdelijke jobs en ook verenigingen zoals de Scouts van Merchtem dragen hun steentje bij, bijvoorbeeld om de paarden veilig over het terrein te begeleiden.

Met een totaalbudget van 5,2 miljoen euro en meer dan 1,1 miljoen euro prijzengeld behoort het event tot de absolute wereldtop.

Met zulke cijfers is de vergelijking met grote Belgische festivals niet veraf. De Brussels Stephex Masters zetten niet enkel België op de wereldkaart van de paardensport, maar brengen ook de lokale economie en gemeenschap in beweging.

Lage drempel voor het grote publiek

Brussels Stephex Masters wil het grote publiek de kans geven om te proeven van de paardensport. Zowel de toegang als de parking zijn gratis. Vandaag is er de Kids Day met een speelzone, ponyritjes, maquillage en een kids dance party. Jonge paardenfans kunnen hun helden ontmoeten, ponyrijden en spelen, terwijl hun ouders en grootouders genieten van de bijzondere sfeer op het event.

Het hoogtepunt: de CSIO5* Rolex Grand Prix

Het sportieve hoogtepunt van de Brussels Stephex Masters is de CSIO5* Rolex Grand Prix presented by Audi op zondagnamiddag Daarin nemen de beste ruiters ter wereld het tegen elkaar op. Naast de CSIO5* Rolex Grand Prix presented by Audi, treden de wereldtoppers dagelijks aan in tal van spectaculaire proeven, waaronder ook de bijzonder sfeervolle landenprijs op vrijdagnamiddag om 14u30.

Sterren ontmoeten

Aan sterren geen gebrek in Wolvertem. Wereldtoppers zoals Scott Brash, Ben Maher, Steve Guerdat en Henrik von Eckermann en het Belgische gouden team met Gilles Thomas, Thibeau Spits, Pieter Devos en Nicola Philippaerts: ze zijn er allemaal. Dankzij het open karakter van het event kan je hen niet alleen in de ring aan het werk zien, maar ook van dichtbij ontmoeten voor een selfie, een handtekening of een babbel.

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken
© Brussels Stephex Masters

