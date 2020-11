Bryce Watson en zijn American dream: "Diegem is de perfecte plek om te beginnen"

Bryce Watson stond ooit in Los Angeles op het trainingsveld met Zlatan Ibrahimovic en hij speelde in de VS universiteitsvoetbal op het hoogste niveau. Sinds dit seizoen flitst hij op het veld van Diegem Sport. Bryce Watson heeft alles over voor zijn eigen versie van de 'American Dream'.

De 22-jarige Amerikaan Bryce Watson heeft een droom. Voetballen voor een Europese topclub en strijden in de Champions League. “Het was een makkelijke keuze om naar Europa te komen en de droom na te jagen die als sinds ik kind was najaag”, vertelt Watson. “Nu ik in Europa ben, wil ik niet snel terugkeren. Het systeem van het Amerikaanse universiteitsvoetbal paste niet goed bij mijn speelstijl. Ze speelden me uit op posities waar ik niet voluit kon gaan. En zo kon ik mijn volle potentieel niet benutten. Diegem de perfecte plaats is om te beginnen. De spelers en de coach ontvingen mij met open armen. Ze moedigden me aan om mijn spel te spelen, risico's nemen en dat is exact wat ik doe.”

Het vertrouwen deed Watson deugd. Hij schoot dit seizoen als een komeet uit de startblokken met 7 goals en 7 assists. Diegem zal dan ook niet het eindstation zijn voor de winger. “Ik heb de kwaliteiten en ik ben in staat om in eerste nationale te spelen in België of ergens anders waar ze me de kans geven. Als de kans komt, ga ik niet twijfelen."