Burgemeester Geerinckx trekt naar WK Curling

Vorig jaar deed Geerinckx ook al mee met dorpsgenoot Dirk Heylen aan het World Mixed Doubles Curling Championship in het Noorse Stavanger. Het duo won toen 1 van de 7 wedstrijden. Maar het team van Geerinckx, dat uitgebreid is naar vier man, beter voorbereid.

"We kijken altijd met een open blik, maar hebben ook geen te hoge verwachtingen voor het tornooi. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd, maar de voorbereiding was wel in orde," zegt burgemeester Veerle Geerinckx. "Met het team van vier hebben we verschillende trainingstornooien gedaan waaronder twee internationale tornooien, eentje in Nederland en sowieso ook eentje in België. Dat hebben we gedaan om ons te meten met andere teams van vier zodat we weten wat we waard zijn op het WK."