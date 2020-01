Cragnaz goed op weg om Halle-Gooik weer op het juiste spoor te zetten

De kersverse coach van futsal Halle-Gooik, Luca Cragnaz, is goed op weg om de Pajotten weer op het juiste spoor te zetten. Een maand na zijn aanstelling is Cragnaz al goed ingeburgerd. De nieuwe coach wil inzetten op meer jeugd en professionalisering.

Cragnaz kreeg onlangs de taak om de fakkel over te nemen van futsal-icoon Fernandao. Cragnaz is blij met de nieuwe functie: "Halle-Gooik is een profclub, een topclub in België, maar ook één van de topclubs van Europa. Voor mij was het een goede kans, een goede stap in mijn carrière en ik wil de club helpen om haar doel te bereiken."

Na één maand is Cragnaz al goed ingeburgerd. "We hebben nog veel werk, maar we zijn op de goede weg. De groep is goed, de kwaliteit is er en de wil om te werken."

Cragnaz moest voor zijn aanstelling bij Halle-Gooik de job van bondscoach laten varen, maar hij heeft geen spijt dat hij die keuze heeft gemaakt. De 42-jarige Cragnaz moet Halle-Gooik uit een dip halen en een maand na zijn entree lukt dat al aardig. Cragnaz praatte veel met de spelers en er is al hard gewerkt met de groep.De communicatie verloopt overigens perfect, want Cragnaz is vijftalig.

De nieuwe coach wil Halle-Gooik verjongen en inzetten op de eigen jeugd. Daarom wil Cragnaz in alle geledingen meer professionaliteit in de club pompen.Het ultieme doel dit seizoen is het bereiken van de Final Four in de Champions Leaugue. Maar om zo ver te komen, is een nieuwe titel een must.

Het volledige gesprek met coach Cragnaz ziet u vanavond in RINGtv-sport, vanaf 19.30 u.