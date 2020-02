Volgende winter zal de Wereldbeker veldrijden er anders uitzien. Het regelmatigheidscriterium wordt door de UCI uitgebreid van 9 naar 14 veldritten. Van de zeven wedstrijden die in ons land worden gereden, vinden er twee plaats in onze regio.

Vrijdag maakte de UCI in Zwitserland bekend welke veertien crossen de vernieuwde en uitgebreide Wereldbeker veldrijden zullen vorm geven. Zonhoven, Wachtebeke en Antwerpen zijn de nieuwkomers op het programma, samen met Overijse en Diegem. Opvallend is dat de cross in Overijse op 1 november wordt gereden, dat is al jarenlang de datum van de Koppenbergcross, maar die verhuist volgende winter naar zaterdag 31 oktober. Op zondag 27 december duiken de crossers de modder van Diegem in.