Curling Club Zemst levert opnieuw Belgische kampioenen

In de curlinghal in Zemst vond dit weekend het Belgisch kampioenschap dubbels plaats. Jeroen Spruyt en Daan Yskout van Curling Club Zemst verlengden er hun titel.

Jeroen Spruyt en Daan Yskout zijn beiden 24 jaar en vrienden sinds de middelbare school. "Het feit dat we elkaar heel lang kennen zorgt ervoor dat we weten wat we denken zonder echt heel veel te moeten zeggen. En we zijn ook niet bang om elkaar kritiek te geven”, zegt Jeroen Spruyt. Normaal maken Jeroen en Daan deel uit van een vierkoppig team. “We hadden daarom de laatste weken hard getraind op de dubbelvariant”, vertelt Daan Yskout. En met succes. Het duo van Curling Club Zemst pakte de Belgische titel. Ze wonnen de finale met 6-2 van een team uit Turnhout.



Een verslag zie je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.