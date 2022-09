Dames van VC Wolvertem winnen eerste thuismatch

In derde nationale B in het vrouwenvolleybal stond gisteren de eerste speeldag op het programma. Nieuwkomer Wolvertem won meteen zijn eerste thuismatch tegen Topsportschool Vilvoorde met klinkende 3-0 cijfers. Bovendien heeft de club een van de jongste voorzittersduo's in België. Jonas Stiers en Lars Peeters namen deze taak op zich om het voortbestaan van de club te verzekeren. Een verslag zie je maandag in onze sportuitzending.