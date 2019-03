David Dekker wint Brussel-Opwijk

David Dekker was de snelste van een kopgroep van een tiental renners. Het achtervolgende peloton kwam te laat om de koplopers in te halen. In de laatste kilometers ging Jonas Castrique er alleen vandoor, maar de Belg werd teruggehaald. In de eindsprint met kroonde David Dekker zich de snelste. De Nederlander volgde Alfdan De Decker op.

Lotto-Soudal-belofte Arne Marit uit Vollezele werd de eerste regiogenoot op een derde plaats. “Ik zat goed mee vooraan, maar werd in de laatste bocht weggedrumd waardoor ik van te ver moest komen. Ik had hier graag willen winnen en voelde ook dat het erin zit, dus ik ben toch wat ontgoocheld met die derde plaats,” aldus Arne Marit.