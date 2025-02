De 75ste editie van de openingsklassieker Brussel-Opwijk staat voor de deur

Het wielerseizoen staat voor de deur. In onze regio is Brussel-Opwijk één van de openingsklassiekers. De wedstrijd vindt elke 9de zondag van het jaar plaats. Volgend weekend is het dus zover: dan wordt de 75ste editie gereden. In Ring Sport blikken we terug met voormalig koersdirecteur Fons De Nil, zoon van de stichter van Brussel-Opwijk en met veiligheidscoördinator Igor Van Den Berghe.