Dehaes hangt fiets aan de wilgen

“Na lang wikken en wegen, is de kogel door de kerk. Ik heb het geluk gehad dat ik 14 jaar lang van mijn hobby mijn beroep heb kunnen mogen maken en heb dankzij het wielrennen ontzettend veel mooie momenten beleefd. Het is dan ook niet zonder enige emotie dat ik deze beslissing gemaakt heb, maar het is nu tijd voor iets anders”, schrijft Dehaes op z’n Facebook-pagina. De renner uit Sint-Genesius-Rode won onder meer Halle-Ingooigem, Nokere Koerse en Handzame Classic. Maar de voorbije jaren bleven de successen uit. “Dit seizoen liep zeker niet zoals ik het gehoopt had, maar ik ben heel dankbaar voor familie, vrienden en supporters die me steeds zijn blijven steunen. Ik hoop jullie dan ook de komende weken nog eens te mogen treffen op Vlaamse wegen”, aldus Dehaes.