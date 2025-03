Delta Londerzeel toont zich de sterkste in de derby tegen Steenhuffel

In de 2e provinciale A stond zaterdag een onvervalste derby op het programma. Die tussen Delta Londerzeel en Steenhuffel. Al ging het licht -letterlijk- uit bij de thuisploeg, Delta won met 2-1 en staat knap vijfde. Steenhuffel is dertiende en moet de volgende weken strijden voor het behoud. De overwinning was een mooi cadeau voor Delta-voorzitter Erik Pelemans want die vierde zaterdag zijn 10-jarig voorzitterschap bij de club.