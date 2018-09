Diegem blijft in sukkelstraatje: 0 op 12

Voetbalclub Diegem blijft op de sukkel. Met 0 op 9 was Diegem het seizoen slecht gestart en ook vandaag was er geen beterschap. Diegem verloor thuis met 0-2 van Sparta Petegem.

Sparta Petegem stond voor aanvang van de match zesde en had nog geen enkele wedstrijd verloren. Dat was ook te zien in het begin van de match: na 2 minuten speelt Denayer de bal slecht terug op de doelman. Michiels krijgt de bal moeilijk onder controle en het is Michiels die op de paal besluit.

Nadien neemt Diegem de partij in handen. Het krijgt een paar kansen, maar in de 17e minuut is er een vrije trap voor Petegem. Doelman Michiels kan de bal niet goed klemmen en de goedgevolgde Blancke mist niet. 0-1 voor Sparta Petegem.

Na rust blijft Petegem de betere ploeg. Het krijgt kansen en op het uur is het zover: penalty na een fout van Diegem-kapitein Denayer. Denoulet laat de kans niet liggen en het staat 0-2.

Ayoub en Jacobs komen in om het tij alsnog te doen keren voor Degem maar vergeefs. Er komen nog een paar kansen maar de eindstand ligt vast. 0-2 en 0 op 12 voor Diegem.