In de tweede amateurklasse B van het voetbal ontving Diegem vanmiddag co-leider Bocholt. Bocholt is al jaren het zwarte beest van Diegem..

Diegem is wisselvallig dit seizoen. Het team begon met 0 op 18, daarna zette het de scheve situatie recht met 21 op 21 om nadien te hervallen met 2 op 12. Tegen Bocholt kon Diegem vanmiddag niet winnen. Het werd 1-1 en daar was coach Nicolas Van Nerom blij mee. “De tweede helft werden we weggespeeld en kwam de kwaliteit van Bocholt echt boven. Een puntje tegen de leider, beter kan niet.”

Een verslag zie je vanaf 19u30 in RINGtv Sport.