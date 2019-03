Diegem ontvangt Londerzeel in tweede amateurklasse A

In de tweede amateurklasse A resten na deze speeldag nog zeven speeldagen. Diegem staat laatste en dus begint de tijd te dringen. Alles kan nog, want het staat dicht bij elkaar daar onderaan het klassement. Vanmiddag kwam Londerzeel, de nummer zes, op bezoek. Een leuk duel, en zeker voor Diegem één van groot belang.

In gure weersomstandigheden begint Diegem het best aan de partij, al snel kan Blanckaert de bal tegen de netten werken en wordt het 1-0. Londerzeel heeft het moeilijk, zoveel is duidelijk. Diegem probeert dan ook een tweede bal binnen te trappen, maar dat lukt net niet.

Na de rust zien we veel strijdlust, maar weinig kansen. Toch blijft 1-0 de eindscore. Londerzeel moet door dit resultaat opnieuw bang achterop kijken, terwijl er bij Diegem opnieuw hoop is. “Alles kan nog”, zegt Diegems trainer Nico Van Nerom, “Als je bekijkt wat er tien weken geleden aan de hand was, is het een wonder waar we nu staan. We geloven er dus echt in dat we niet zullen degraderen.”

Ondanks het verlies is ook de trainer van Londerzeel hoopvol: “De kloof is weer heel klein, ik heb altijd tegen de groep gezegd dat we niet in de grote massa moeten verzeilen. Het is wel kwestie van volgende week te winnen,” aldus Steve Hilaerts.