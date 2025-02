Diegem speelt gelijk tegen Houtvenne, maar verkleint de kloof met leider Rupel-Boom

In de tweede nationale B speelt Diegem thuis 1-1 gelijk tegen de nummer 3 Houtvenne. Diegem komt op achterstand in de eerste helft, maar kan in de tweede helft gelijkmaken. Diegem blijft tweede in de rangschikking. De achterstand op leider Rupel-Boom slinkt tot 2 punten want Rupel-Boom verliest thuis met 0-1 van Berg en Dal.