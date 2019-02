Tot voor een paar weken zag het er echt niet goed uit in de tweede amateurklasse A van het voetbal voor Diegem. De club droeg de rode lantaarn en zag de rest alsmaar verder uitlopen, maar na een 10 op 15 is er hoop. Die hoop op redding is na de overwinning van vanmiddag tegen Gent met 1-0 nog wat groter geworden.

Een verslag zie je vanavond in RINGtv Sport.