Dilbeekse derby: spanning en een onverwachte wending

In de tweede provinciale B van het voetbal trok leider Boka United gisterenavond naar de nummer drie, Groot-Dilbeek. Voor de partij telde Groot-Dilbeek vijf punten minder dan Boka. Het was een Dilbeekse derby om naar uit te kijken.

De bezoekers waren duidelijk aanwezig in de wedstrijd, wat resulteerde in een 0-1 na de eerste helft. Boka United kwam om te domineren.

Met hetzelfde idee begon Boka aan de tweede helft, maar Groot-Dilbeek liet zich niet zomaar doen. De eerste kans is meteen scoren: 1-1. Dilbeek kreeg de smaak goed te pakken en kon vervolgens snel naar een 2-1 klimmen. Het begin van veel meer, zo bleek. De thuisploeg slaagde er in 4-1 te laten noteren als eindstand. Op die manier wordt het nog spannender bovenaan het klassement in tweede provinciale B.

Nico Neef, trainer VC Groot-Dilbeek: “De eerste helft was niet goed, maar ik ben super tevreden. We stuurden bij in de tweede helft en ik denk dat we de overwinning verdiend hebben.”