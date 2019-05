Dilbekenaar schrijft wielerboek ‘Van Maes tot Merckx’

Volgende week wordt in het koersmuseum in Roeselare het boek 'Van Maes tot Merckx' voorgesteld. Daarin onderzoekt de Dilbeekse historicus Olivier Vanbeylen waarom ons land na de Tweede Wereldoorlog 22 jaar moest wachten op een Belgische Tourwinnaar.

De Dilbeekse historicus Olivier Vanbeylen is bezeten door dé grootste wielerronde ter wereld en besloot om er boek over te schrijven. Niet het zoveelste over Belgische tourwinnaars, maar net het tegenovergestelde.

“Als ik de Belgische vakliteratuur indook viel het mij op dat er heel weinig aandacht uitging naar de naoorlogse periode. Waarschijnlijk zal dat te maken hebben met het feit dat er toen geen enkele Belgen won. Het interesseerde mij hoe dat kwam,” zegt Vanbeylen.

Maurice De Waele, Romain Maes en Sylvère Maes. Zij wonnen in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de Ronde van Frankrijk. Na de oorlog is het 22 jaar wachten op een Belgische Tourwinnaar. Vanbeylen begon een lange zoektocht, maar vond het antwoord.

'Van Maes tot Merckx' is vanaf volgende week te koop. Het boek is geïllustreerd met prestaties van alle Belgen, nooit eerder uitgegeven verhalen, sappige anekdotes, unieke foto’s en memorabilia.