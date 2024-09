Drie Pajotse agenten trekken met Belgian Blue Tigers naar EK: “Strijden voor podiumplaats”

De Belgian Blue Tigers trekken na hun vijfde plaats op het EK in Praag in 2019 met ambities naar Saarbrücken. “Ze hopen minstens hun vorige prestatie te evenaren, en met enkele versterkingen in het team lijkt dat haalbaar”, klinkt het. "Onder leiding van kapitein Cara Juwet is het team klaar om de uitdaging aan te gaan en te strijden voor een podiumplaats.” De Lennikse wijkagente maakt samen met haar zus Lisa deel uit van de selectie. Zij werkt als misdaadanalist bij de lokale recherche van de politiezone Vilvoorde-Machelen. De zussen kregen de sport thuis met de paplepel ingegeven, want hun vader Guy is de voorzitter van de Belgische volleybalfederatie.

Ook hoofdinspecteur bij de politie van Dilbeek Annick Haegeman trekt met de Belgian Blue Tigers naar Saarbrücken. Zij nemen het maandag op tegen Italië, daarna volgt het fysiek sterke Finland en gastland Duitsland. Donderdag staat in het teken van rust en herstel, waarna op vrijdag de halve finales plaatsvinden. De finales voor de bronzen en gouden medaille staan gepland op zaterdag 14 september.