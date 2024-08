Druivenkoers in Overijse: “Alleen de sterkste wint hier”

De Druivenkoers is een gevestigde waarde in de Belgische wielerkoersen. Van heinde en ver komen toeschouwers naar Overijse om er hun favoriet te zien finishen. “Ik zag gisteren de routebordjes staan en heb zelf een achtergrond in de sport”, zegt supporter Gerrit Knol. “Ik ken hier wat renners, ik ken hier wat ploegleiders. Dus dat is altijd leuk om even bij te praten.”

De Druivenkoers telt 139 deelnemers en is een tocht van maar liefst 206 kilometer lang. “Het is een pittige koers, zoals we gewoon zijn in en rond Overijse. De hele regio staat gekend als een selectief parcours. Je hebt de Moskesstraat, zeven keer de Smeysberg, zes beklimmingen van de S-bocht in het centrum van Overijse”, zegt Nicolas Denys van Flanders Classics. “Dat zal zeker op het einde doorwegen, maar ook een verdiende winnaar opleveren.”