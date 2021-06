Duivelsgekte in stadion van Strombeek: “Nu moet Italië er aan”

Geen groot scherm dit jaar aan de sporthal van Grimbergen. Maar in elke deelgemeente kunnen supporters samen op minstens één locatie kijken naar de EK-wedstrijden van de Rode Duivels. In Strombeek-Bever sloegen voetbalclub FC Strombeek, sportcafé De Singel en het bedrijf Nova Energy de handen in elkaar. “Wij hebben de club terug heropgestart twee jaar geleden. Door corona hebben we niet veel kunnen doen en nu was het de gelegenheid om terug iets te kunnen doen voor de inwoners”, zegt David Rombout van FC Strombeek 1932.

Voor de 600 supporters op de Singel was het nagelbijten tot het einde. Thorgan Hazard bracht ons land 1-0 voor met een knap afstandsschot, maar in de tweede helft kwam het initiatief vooral van de Portugezen. Dankzij een uitstekend spelende verdediging en sterke parades van doelman Courtois stoot België door naar de kwartfinales. Daar wacht Italië. “Het was een hele moeilijke wedstrijd voor de Belgen, maar ik vind dat ze heel sterk gespeeld hebben. zeker heel sterk gedaan hebben”, zegt een tevreden supporters. “Wij gaan door en dat is het belangrijkste. Nu is het Italië en die moeten er ook aan.”