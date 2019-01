Eerste Belgische ijs-kubbtornooi groot succes

In Merchtem organiseerde de Opwijkse kubbvereniging ‘Bekubbst Derop’ afgelopen weekend voor het eerst in België een ijs-kubbtornooi. Met 60 deelnemers van over heel Vlaanderen -en zelfs een Fransman- was het tornooi een groot succes.

Ijs-kubben heeft wat weg van curling, maar dan zonder de borstels. De Opwijkse kubbvereniging Bekubbst Derop haalde de mosterd in Zwitserland. Kristof Hellinckx van Bekubbst Derop: “We zijn vorig jaar naar Zwitserland geweest en daar was een ijs-kubbtornooi bezig. We waren meteen verkocht en dachten na over hoe we zo’n tornooi in België konden organiseren. Dat bleek moeilijk te zijn tot er in Merchtem een winterdorp kwam (Santa Martinas). We zijn aan de organisatie gaan vragen of zij konden helpen en dat bleek het geval.”



De spelregels van ijs-kubb zijn omwille van de ondergrond anders dan bij de versie op gras. Zo moet je omvergeworpen blokken terug het veld inschuiven in plaats van ingooien. De eerste editie van het ijs-kubbtornooi doet de Opwijkse organisatie alvast dromen van een wintercompetitie.

Vanavond een verslag in ons nieuws