Eerste cyclocross voor aspiranten in Hekelgem

In Hekelgem stond gisteren voor de eerste keer een officiële veldrit voor aspiranten op het programma. Die was het gevolg van een vruchtbare samenwerking tussen de vzw BosCross en de Dokter Tistaertvrienden. De deelnemers kregen een vlak parcours van 1,5 kilometer voorgeschoteld.

De BosCross is al jaren een vaste waarde in de zomer. Dit jaar sloegen de vzw BosCross en de Dokter Tistaertvrienden de handen in elkaar om er een winterse editie van te maken. Een compleet nieuw gegeven, want het is de eerste keer in de geschiedenis dat in Affligem een cyclocross doorgaat.

De cross was bedoeld voor fietsers van 12,13 en 14 jaar oud. Omdat het om een officiële aspirantencross gaat, moet de organisatie rekening houden met de richtlijnen van Cycling Vlaanderen en de Belgische Wielerbond. Zo moeten er kleedkamers voorzien zijn, net als een technische zone en een wisselzone. Het parcours moet voldoende breed zijn en volledig afgezet. Er moet een startzone en een aankomstzone zijn die op de openbare weg ligt en dat op asfalt.

In totaal namen 44 aspiranten deel, verspreid over drie leeftijdscategorieën. Onder de deelnemers onder meer Stan Van Hove, de kleinzoon van ex-wielrenner Willy Teirlinck uit Affligem. Die gaf zijn kleinzoon alvast heel wat nuttige tips mee. "Het belangrijkste is dat hij zich amuseert, het is zijn eerste cross ooit", aldus Teirlinck.UIteindelijk wordt Stan 18de.

Bij de laatstejaarsaspiranten rijden ook 4 meisjes mee, onder wie Britt Vanhenden uit Roosdaal. Zij is bezig aan haar eerste crossseizoen. Voor dorpsgenoot Bern Zimmerman heeft de omloop geen geheimen, want het is een vertrouwd parcours om te trainen. Bern wordt uiteindelijk tweede.

Voor de organisatie was het alleszins een geslaagde eerste ditie. Op naar meer!