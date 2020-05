Eersteprovincialers spelen virtuele wedstrijd tegen FC COVID-19

De virtuele wedstrijd is het resultaat van een brainstorm van een aantal voetbalclubs uit eerste provinciale die in deze coronatijden hun steentje willen bijdragen aan een warmere samenleving. “We wilden een actie starten die gelinkt was aan sport en waarbij we een goed doel konden steunen”, vertelt mede-initiatiefnemer David Pannis van Sporting Kampenhout. “Zo gingen we snel in de richting kijken van de G-sporters die het in deze tijden ook moeilijk hebben en die toch wat minder in de aandacht komen."

De hele maand mei spelen de deelnemende clubs een virtuele wedstrijd waarbij elk ticket van 5 euro naar het goede doel gaat. .”Als ‘P1UNITED’ nemen we het op tegen het genadeloze FC COVID-19, waarvan we in de heenwedstrijd kansloos verloren met 0-5. Ondertussen zijn we bekomen van deze pandoering en zijn we strijdvaardig klaar voor revanche!”, zegt Pannis. “Onze P1UNITED ploeg zal per 250 verkochte tickets een doelpunt scoren en we mikken dus op minimaal 6 doelpunten om FC COVID-19 definitief huiswaarts te sturen. We willen er vooral, samen met onze fans, een leuke actie van maken. Zo zullen we 20 ‘P1 abonnementen’ verloten die, volgend seizoen, toegang geven tot alle wedstrijden van elke deelnemende club. De clubs uit onze regio die deelnemen zijn Sporting Kampenhout, KV KFC Wambeek-Ternat, FC Borght-Humbeek, KV Kester-Gooik, KVW Zaventem, KSC Grimbergen, FC Rhodienne-De Hoek, , VK Liedekerke, FC Melsbroek en BOKA United. Meer info vind je hier.