Eindelijk oplossing voor oranje kunstgrasvelden in Diegem

De nieuwe kunstgrasvelden van Diegem Sport zullen vanaf 29 oktober normaal weer gebruikt kunnen worden. Er is een oplossing gevonden om de velden opnieuw hun normale groene kleur te geven in plaats van een oranje gravel-look. Heel wat wedstrijden van jeugdploegen zijn al noodgedwongen afgelast door de chemische reactie als gevolg van de overvloedige regen.

Anderhalve maand later ligt er dus eindelijk een oplossing in het verschiet. “Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gehoopt maar uit de laboresultaten blijkt dat in de kurk en het zand kleine vuildeeltjes zitten waardoor de waterdoorlatende gaatjes van de grasmat verstoppen”, legt sportschepen Peter Roose (N-VA) uit. “De aannemer gaat vrijdag de grasmat extra perforeren zodat het water weg kan en de volgende dagen gaat men ook intensief borstelen om zand en kurkdeeltjes zoveel mogelijk te scheiden. Ten laatste eind volgende week zou de grasmat terug bespeelbaar moeten zijn. Mogelijk kan er woensdag al op getraind worden. Dit is overigens een zaak tussen fabrikant en aannemer. De gemeente zit daar verder niet tussen. Ik ben wel blij dat er voor de club een oplossing is.” Donderdag start een aannemer ook met de aanleg van de nieuwe parking en volgende week komen de fitnesstoestellen aan.