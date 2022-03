Elite vrouwen woensdag aan het werk in GP Oetingen

In Gooik wordt woensdag de GP Oetingen gereden. De wielerwedstrijd voor elite vrouwen is nog maar aan haar tweede editie toe, maar toch moet je niet lang speuren naar toppers op de deelnemerslijst.

Vorig jaar zegevierde Elisa Balsamo in de GP Oetingen. Ze klopt ein de sprint Marianne Vos en Jolien D’hoore. Meteen prijkte er een winnares om U tegen te zeggen op de erelijst van de nieuwe wielerwedstrijd. De Italiaanse kroonde zich een half jaar later tot wereldkampioen in Leuven. Woensdag kan er opnieuw een grote naam op de hoogste podiumtrede staan. “Dat hopen we natuurlijk”, zegt Steven Christiaens, wedstrijdcoördinator van de GP Oetingen. “Dit weekend was Silvia Persico tiende in de Strade Bianche. Ik denk wel dat zij grote kans maakt op de winst, samen met Lorena Wiebes, en Chiara Consonni.”

World Tour-ploegen en Continentale ploegen vullen de deelnemerslijst van de GP Oetingen bijna volledig op. Gooik Sportief, de organisatie achter de GP Oetingen, bouwde al heel wat ervaring op in het wielrennen met onder meer de Gooikse Pijl voor mannen en het criterium GP Bolle bij de vrouwen. Het niveau van de GP Oetingen steeg na amper één editie naar een 1.1-wedstrijd.

Aan het parcours wordt dit jaar een grote ronde van 22 kilometer toegevoegd. Publiek was vorig jaar niet toegelaten in de aankomstzone door de coronamaatregelen. Woensdag zijn toeschouwers opnieuw welkom aan de finish.