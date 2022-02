Eppegem raakt onderaan niet weg na nederlaag tegen Stekene

In de derde nationale A kent Eppegem een moeilijk seizoen. Voor het weekend stond de club na een 2 op 15 op de twaalfde plek in het klassement. Ook tegen Stekene kon het geen punt pakken. Eppegem verloor op eigen veld met het kleinste verschil: 0-1.

In de beginfase gaat het duel op en af, maar buiten enkele halve kansjes valt er niet veel te noteren. Tot Eppegem na een kwartier spelen de bal achterin niet weg krijgt. In de rommelige fase behoudt Franssens het overzicht en trapt beheerst binnen. Eppegem staat 0-1 in het krijt. De thuisploeg heeft de punten nodig en gaat in de achtervolging, maar Van Steenlant pakt een poging van Gody makkelijk. Net voor rust wordt het bijna 0-2 na een hoekschop, maar een Eppegems been kan de bal op de lijn wegwerken.

Ook na de rust krijgt Eppegem nog enkele kansen, maar scoren lukt niet. De partij zit er bijna op als Eki de bal in één tijd op de slof neemt. Van Steenlant pakt uit met een sublieme safe en bezorgt zo de bezoekers uit Stekene de drie punten. Bij Eppegem is de ontgoocheling groot, het raakt maar niet weg uit de onderste regionen van het klassement.