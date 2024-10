Erwin Ghekiere is de nieuwe stadionomroeper van RWDM

De Brusselse voetbalploeg was al even op zoek naar een nieuwe stadionomroeper. "RWDM had een wedstrijd uitgeschreven via de website," zegt Ghekiere, "en ik koester nieuwe dingen, plezante dingen. En vandaar dat ik mij daarvoor ingeschreven heb, zonder de ambitie het eigenlijk te worden.”

Toch lukte het de zoetgevooisde reisorganisator om de wedstrijd te winnen. Dat heeft waarschijnlijk ook iets met Erwins ingesteldheid te maken. “Wat ik ontzettend belangrijk vind is – zeker hier in Brussel – dat de speaker de twee talen machtig is. Wij hebben heel wat Vlaamse supporters."

Erwin zag zijn favoriete club in de toegevoegde tijd de winning goal maken. Een enorme ontlading. “Ik denk als supporter zijnde en dan ook stadionomroeper, dat je toch nog iets intensiever meeleeft met wat er gebeurt. Je zou bijna zelf op dat veld willen lopen,” aldus een razend enthousiaste Ghekiere.