Europees Kampioenschap bowling voor doven en slechthorenden in Wemmel: 19 landen strijden voor 10 titels

Na 30 jaar organiseert de federatie Belgisch Bowling voor doven opnieuw een Europees Kampioenschap. “Dat vindt plaats in de Bowling Stones in Wemmel”, zegt voorzitter voorzitter Jan Van den Braembussche van het Belgian Deaf sport Committee (BDC). “Volgens een reglement van EDSO ( European Deaf Sports Organisation) moeten er minimum 32 banen aanwezig zijn, daardoor kwamen we terecht bij Bowling Stones Wemmel, dat met 36 bowlingbanen het grootste bowlingcomplex van de Benelux is.”

“Normaal zou dit EK doorgaan in 2022 -niet in België- maar door de coronapandemie waren er geen kandidaten. Begin 2022 stelde de voorzitter van het organisatiecomité Michel Rivez voor om dit EK te organiseren in België in 2024 of 2026. Na overweging met het bestuur BDC gingen we voluit voor 2024, ook omdat dat jaar het exact 30 jaar geleden is dat het vijfde EK Bowling ook plaats vond in Brussel, waarbij Paul Simons twee keer Europees Kampioen werd en ook brons veroverde in Trio.”

“In totaal zijn er 10 Europese titels te verdienen in Single, Double, Trio, Team en Masters bij de Dames en Heren. Met de organisatie van deze manifestatie willen we ook een signaal geven aan de horende samenleving. Een signaal dat doven, er ook bij “horen” en in staat zijn om op een evenwaardige manier aan sport te doen als de validen.”

Deaflympics

Sinds 2001 werd bowling ook opgenomen in het programma van de Deaflympics, de Olympische Spelen voor doven waarin België ook aanwezig was met een grote delegatie. “Vooral de jaren ’90 en begin de jaren 2000 was het deelnemersveld en kwaliteit van deze sport heel hoog bij, ons wat resulteerde in diverse medailles op Europese Kampioenschappen”, gaat de voorzitter verder. “Zo tekende ons land voor twee keer goud en drie keer brons. Sindsdien kende bowling een lichte daling op gebied van deelnemers en topspelers. Vooral na de coronapandemie was die neergang zeer groot. Desondanks hebben we met Christophe Bartholomé een wereldtopper in onze rangen. In 2023 werd hij op het op het WK in München de eerste Belg die een WK medaille behaalde.”

Stimulans

“De organisatie van dit EK moet een stimulans zijn om nieuwe dove of slechthorende bowlingspelers te vinden in de valide wereld. Dit kan enkel door dit via de media kenbaar te maken, want momenteel zijn er veel dove of slechthorende sporters die het bestaan van onze dovensport niet kennen.” Het EK Bowling voor doven en slechthorenden startte op 7 augustus en eindigt vandaag.