Evenepoel beste in Brussels Cycling Classic

De Brussels Cycling Classic, voorheen bekend als Parijs-Brussel, zag er dit jaar anders uit dan de voorbije jaren. Geen wedstrijd voor sprinters meer, maar een koers met meerdere passages over de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg in Galmaarden en de Congoberg in Vollezele. De wedstrijd doorkuisde daarmee ook een deel van het Pajottenland en de Zennevallei.

Het is een opvallend moment op 20 kilometer van het einde dat de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Vijf van de zeven koplopers draaiden op de Brusselsestraat in Lennik rechtsaf richting Anderlecht – een motor in koers volgend - terwijl de renners eigenlijk linksaf richting het centrum van Lennik moesten. Weg zegekansen voor onder meer Campenaerts en Gilbert.

Twee renners namen dus wel de goede richting: Aimé De Gendt en Remco Evenepoel. Op enkele kilometers van zijn woning in Schepdaal, plaatste Evenepoel zijn beslissende aanval. Op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek reed hij weg van De Gendt en trok alleen richting eindmeet in Brussel. Een knappe overwinning voor Evenepoel, die twee dagen na winst in de Druivenkoers ook in de Brussels Cycling Classic toont dat hij stilaan terug de oude is.