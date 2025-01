Evenepoel is de favoriete atleet van de Belgen

Onderzoeksbureau iVox voerde, in samenwerking met La Dernière Heure en het BOIC, een online enquête uit om de favoriete atleten van de Belgen te bepalen. Een panel van 1.000 representatieve Belgen werd geïnterviewd en het resultaat is duidelijk: Remco Evenepoel, tweevoudig gouden medaillewinnaar in het wielrennen op de Olympische Spelen van Parijs 2024, neemt de eerste plaats in in de harten van de Belgen.